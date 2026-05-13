Vor bald 20 Jahren veröffentlichte Sebastian Fitzek seinen ersten Thriller. Zum Jubiläum schenkt RTL ihm eine Rolle bei «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten». Was zu seinem Auftritt bekannt ist.
13.05.2026 - 09:00 Uhr
Berlin - Sebastian Fitzek (54, "Der Nachbar") übernimmt anlässlich seines Autorenjubiläums eine Gastrolle in der RTL-Soap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Wie RTL mitteilte, drehte Fitzek dafür am Dienstag in Potsdam-Babelsberg. Der Schriftsteller soll demnach Teil einer noch geheim gehaltenen Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach) werden.