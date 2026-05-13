Mehr Sicherheit für den Drahtesel 10 Tipps gegen Fahrraddiebe

Rund 90 Millionen Fahrräder gibt es in Deutschland. Jeder Bundesbürger besitzt damit durchschnittlich ein Zweirad. So beliebt die Tret-Vehikel beim Verbraucher sind, so begehrt sind sie bei Dieben. Fast 250.000 Räder wurden 2024 gestohlen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Drahesel am besten vor Langfingern sichern.