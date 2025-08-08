Als Teenager dateten die US-Popstars Selena Gomez und Taylor Swift beide ein Mitglied der Jonas Brothers. Was war das Beste, das die beiden Frauen aus den Beziehungen mitnahmen?
Los Angeles - US-Sängerin Selena Gomez (33) hat vom Beginn ihrer langjährigen Freundschaft mit Popstar-Kollegin Taylor Swift (35) erzählt - beide waren als Teenager mit einem der Brüder aus der Band Jonas Brothers liiert. "Sie und ich sagen gerne, dass das Beste, was wir aus diesen Beziehungen mitgenommen haben, wir beide sind", sagte Gomez im Podcast "Therapuss with Jake Shane".