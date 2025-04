Dating ist heutzutage viel zu unverbindlich, kritisiert die Musikerin. Sie selbst hat ganz genau Vorstellungen davon, wie das erste Treffen ablaufen soll.

dpa 19.04.2025 - 13:43 Uhr

Berlin - Die ehemalige Monrose-Sängerin Senna Gammour hat keinen Spaß am Dating. "Ich bin ja ein Datingmuffel. Ich wünschte mir, es gäbe so einen Knopf, auf den ich drücken und damit einfach das ganze Dating überspringen könnte. Und schon wäre ich in der Beziehung", sagte sie der "Berliner Morgenpost".