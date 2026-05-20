Für ihre Rolle in «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» ist Senta Berger für den Deutschen Filmpreis nominiert. Trotzdem hadert die 85-Jährige auch mit ihrem Beruf.
20.05.2026 - 11:55 Uhr
Hamburg - Schauspielerin Senta Berger hat ihren Beruf immer auch als demütigend empfunden. "Jedes Mal, wenn man Probeaufnahmen macht und dann ein anderer für eine Rolle vorgezogen wird, schmerzt das. Wieso der oder die, wieso bin ich nichts wert? Da kann man nicht gelassen sein. Man fühlt sich hilflos", sagte sie dem Magazin "stern".