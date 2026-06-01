Am Sonntag endete die neue Staffel der HBO-Serie «Euphoria». Geht es nach ihrem Schöpfer, findet die Serie damit ihr Ende. Sie machte Zendaya, Jacob Elordi und Sydney Sweeney zu Stars.
01.06.2026 - 08:53 Uhr
Berlin - Die dritte Staffel der HBO-Erfolgsserie "Euphoria" wird ihrem Erfinder Sam Levinson zufolge voraussichtlich die letzte gewesen sein. "Was die Geschichte betrifft, die wir erzählen wollten – eine Geschichte über Sucht und ihre Folgen –, fühlt sich das für mich wie das Ende an", sagte der 41-Jährige der "New York Times". Auch der US-Sender bestätigte demnach, dass die Serie nicht fortgesetzt wird.