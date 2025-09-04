Welt-Suizid-Präventionstag Hier gibt es Hilfe, wenn das Leben schwerfällt

Am 10. September ist Welt-Suizid-Präventionstag: Der Gedanke, so nicht mehr leben zu wollen, kommt bei psychischen Erkrankungen, aber auch in Lebenskrisen vor. Das Wichtigste ist, darüber reden. Mit wem, wann und wie? Experten-Rat für Betroffene und Angehörige.