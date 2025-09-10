Liebe im Rampenlicht hat so ihre Tücken - die kennt auch Sylvie Meis. Die Moderatorin spricht über Dauerbeobachtung, Misstrauen und die Frage: Will er mich wirklich oder nur die Schlagzeile?
10.09.2025 - 06:50 Uhr
Köln - Model und Moderatorin Sylvie Meis ("Love Island VIP") findet, dass es Prominente bei der Suche nach einer neuen Liebe deutlich schwerer haben als Normalos. "Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird die ganze Zeit beobachtet", sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das kann hemmen".