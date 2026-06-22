Der neue «Spider-Man»-Film startet zwar erst in einem Monat in den Kinos. Tom Holland und Zendaya statten ihren Fans trotzdem schon mal einen Besuch ab - und bringen viel Gekreische mit.
Berlin - Einige kamen im "Spider-Man"-Anzug, andere kreischten und zückten ihr Handy für ein Selfie: Umgeben von Tausenden Fans haben die Hollywood-Schauspieler Zendaya (29) und Tom Holland (30) in Berlin einen ersten Vorgeschmack auf den neuen "Spider-Man"-Film gegeben. Bereits Stunden vor dem Auftritt versammelten sich Menschen trotz teils praller Sonne bei dem Fan-Event an der Uber-Arena.