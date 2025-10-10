Bekannt ist die Band The Moody Blues vor allem für ihren Hit «Nights in White Satin». Nun ist ihr Bassist und Sänger gestorben.

dpa 10.10.2025 - 15:01 Uhr

London - Der Bassist und Sänger der Moody Blues, John Lodge, ist im Alter von 82 Jahren "plötzlich und unerwartet" gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie. "Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Güte und seine absolute und nie endende Unterstützung für immer vermissen", erklärte die Familie demnach.