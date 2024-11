Wie in alten Zeiten bei «Wetten, dass..?»: Stefan Raab holt sich den Entertainment-Altmeister für einen gemeinsamen Auftritt in seine Streaming-Show. Dabei reden die beiden auch über ihre Zähne.

dpa 06.11.2024 - 20:45 Uhr

Berlin - Stefan Raab war schon mehrmals bei Thomas Gottschalks früherem ZDF-Showklassiker "Wetten, dass..?" zu Gast - jetzt kam es zum ersten Gegenbesuch. Der 74 Jahre alte Entertainer Gottschalk trat als Gast in der am Mittwochabend veröffentlichten neuen Folge der RTL+-Streaming-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf. Er kam in Schlaghosen und bemerkte: "Was Klamotten betrifft, schlage ich Dich immer noch mit Leichtigkeit, Stefan. Aber dafür hast Du mehr Zähne als ich." Bei Raab sehe es nach mehr aus, ergänzte er.