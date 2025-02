David Johansen gründete 1971 die Glam-Punk-Band New York Dolls. Nun wendet sich Tochter Leah an seine Fans - mit der Bitte um Unterstützung in schweren Zeiten.

dpa 11.02.2025 - 10:30 Uhr

New York - David Johansen, Sänger der einflussreichen Glam-Punk-Band New York Dolls, wird von seiner Tochter im Kampf gegen Krebs unterstützt. Leah Hennessey bat die Fans des 75 Jahre alten US-Musikers auf Instagram um Hilfe und startete eine Spendenkampagne auf der Seite "Sweet Relief".