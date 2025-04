Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes hat gerade in Miami gedreht. Privat zieht sie andere Länder als Reiseziel vor. Die aktuelle Entwicklung in den USA bereitet ihr Sorge.

dpa 20.04.2025 - 00:01 Uhr

Miami/Berlin - Collien Ulmen-Fernandes ("Jerks") kann sich persönlich für das Urlaubsland USA nicht allzu sehr begeistern, seit Donald Trump Präsident ist. "Es ist eher so, dass meine Lust nachlässt, nach Amerika zu reisen", sagte sie in einem dpa-Interview zur "Traumschiff"-Folge "Miami" an Ostern.