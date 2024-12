«Watzmann ermittelt»-Star Katharina Leonore Goebel musste wegen Eigenbedarfs aus ihrer Berliner Wohnung ausziehen. Die Suche war ein Abenteuer: «Das hat 50 Prozent meines Lebens in Beschlag genommen.»

dpa 03.12.2024 - 12:21 Uhr

Berlin - Fernsehkommissarin Katharina Leonore Goebel hat ein halbes Jahr lang nach einer Wohnung in Berlin gefahndet. "Das hat 50 Prozent meines Lebens in Beschlag genommen", sagte die 35-Jährige in einem PR-Interview für die ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" über ihre Suche auf Onlineportalen. Sie habe aus ihrer alten Wohnung in Kreuzberg ausziehen müssen, weil ihr Untermieterinnenvertrag wegen Eigenbedarf gekündigt worden sei. Bei den vielen Besichtigungsterminen hätten sich für gewöhnlich zwischen 35 und 100 Mitbewerberinnen und Mitbewerber gedrängt.