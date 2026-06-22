Stars wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel und Whitney Houston hat Clive Davis zu Mega-Karrieren verholfen. Jetzt ist der legendäre Musikproduzent im Alter von 94 Jahren gestorben.
22.06.2026 - 18:43 Uhr
New York - Der legendäre Musikproduzent Clive Davis, der Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow entdeckt hat, ist tot. Davis sei im Alter von 94 Jahren in New York gestorben, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie und sein Management. Zuvor war der Musikproduzent Medienberichten zufolge mit Atemwegsproblemen in einem Krankenhaus gewesen.