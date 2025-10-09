Modedesignerin und Popstar: Eine dreiteilige Serie auf Netflix beleuchtet das Leben von Victoria Beckham. Dabei kommen nicht nur schöne Themen zur Sprache.
09.10.2025 - 13:21 Uhr
London - Auf "unglaublich ungesunde Weise" habe sie ihr Gewicht kontrolliert, irgendwann mochte sie sich und ihren Körper selbst nicht mehr: In der dreiteiligen Serie, die bei Netflix erschienen ist, gibt Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (51) intime Einblicke in ihre Erfahrungen mit harscher Kritik an ihrem Körper - und berichtet, wie sehr sie dies belastet hat.