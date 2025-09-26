Nach Berichten über einen Krankenhausbesuch meldet sich «Star Trek»-Schauspieler William Shatner bei seinen Fans zu Wort. Der Kanadier macht sich auch über «stark übertriebene Gerüchte» lustig.

dpa 26.09.2025 - 09:58 Uhr

Los Angeles - "Star Trek"-Legende William Shatner gibt Entwarnung: Der Schauspieler hat es beim Essen übertrieben und landete im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig. Nach Medienberichten über seinen Krankenhausbesuch hatte er sich mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans gewandt. "Ich danke euch allen für eure Anteilnahme, aber mir geht es bestens", schrieb Shatner auf Instagram. "Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!"