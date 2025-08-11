Die eine Liebe endet, die andere beginnt. Pärchen zwischen Politik und Show-Business bewegen die Gemüter. Nun ist klar: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind zusammen. Welche Beispiele gibt es noch?
11.08.2025 - 17:26 Uhr
Berlin - Sie ist Bundestagspräsidentin, er einer der bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands. Jetzt wurde aus Freundeskreisen der beiden bestätigt: Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Liebesglück, Flirt-Gerüchte und Trennungsschmerz sind bei Promi-Paaren aus der Politik und dem Show-Business keine Seltenheit - und immer wieder ein Gesprächsthema. Ein Überblick: