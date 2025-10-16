Der Leutenbachtunnel auf der B14 wird an den kommenden Oktober-Wochenenden nachts gereinigt. Im November folgt die Modernisierung der Tunneltechnik – erneut mit Nachtsperrungen.
16.10.2025 - 14:05 Uhr
Erst die Reinigung, dann der Austausch der Betriebstechnik. Nach dem Kappelbergtunnel steht nun auch der Leutenbachtunnel (beide Rems-Murr-Kreis) auf der Bundesstraße 14 im Mittelpunkt umfangreicher Arbeiten. Zunächst werden beide Tunnel auf der B14 an den kommenden Oktober-Wochenenden jeweils nachts gereinigt. Danach folgt vom 3. bis zum 7. November eine weitere Sperrphase für den Leutenbachtunnel.