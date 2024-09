Ein mutmaßlicher Exhibitionist soll am Montag in der Sauna des Leuzebad in Stuttgart-Ost zwei Männer belästigt haben.

Nina Scheffel 03.09.2024 - 10:30 Uhr

Zu einem mutmaßlichen Fall von Exhibitionismus ist es am Montagmorgen in einer Sauna im Leuzebad in Stuttgart-Ost gekommen. Nach Angaben der Polizei soll ein Mann in dem Schwimmbad gegen 10.15 Uhr zwei Männer sexuell belästigt haben. Der 87-jährige Mann und ein 52-Jähriger saßen in der Sauna, als der 55 Jahre alte Mann, der ihnen gegenüber saß, vor ihnen onanierte.