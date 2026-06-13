Zehntausende feiern bei Südkoreas größter Pride-Parade, ebenso viele sind bei einer Gegendemo. Der Kampf um die Rechte für Lesben, Schwule, Transgender stößt weiterhin auf erbitterten Widerstand.
13.06.2026 - 10:08 Uhr
Seoul - Wo wochentags Angestellte in gläserne Bürotürme eilen, hüllen an diesem Samstagnachmittag mehr als 10.000 Menschen die Seouler Innenstadt in ein buntes Farbenmeer. Beim Seoul Queer Culture Festival demonstrieren sie mit Regenbogen-Flaggen und Protestbannern für die Rechte der LGBTQ-Community.