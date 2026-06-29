Ein buntes Bild bei Paraden in den USA: Zehntausende Menschen ziehen bei Pride-Feierlichkeiten durch New York und San Francisco - auch Politiker machen mit.
29.06.2026 - 03:11 Uhr
San Francisco/New York - Bei Pride-Paraden in New York und San Francisco sind am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In schillernden Kostümen, mit Regenbogenfahnen und in bunt geschmückten Wagen zogen sie durch die Innenstädte. Entlang der Strecken gab es Hunderttausende Zuschauer - viele jubelten den Teilnehmern zu.