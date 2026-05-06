Trotz einer „Waffenruhe“ beschießen sich Israel und die Hisbollah im Libanon weiter. Nun wird erstmals auch wieder ein Vorort der Hauptstadt Beirut getroffen.

red/dpa 06.05.2026 - 19:54 Uhr

Erstmals seit Beginn einer „Waffenruhe“ vor drei Wochen hat die israelische Luftwaffe wieder in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Ziel sei ein Kommandeur der Radwan-Einheit der libansischen Hisbollah-Miliz gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministers Israel Katz. Man habe ihn dabei „eliminieren“ wollen.