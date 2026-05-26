Eigentlich gilt eine Waffenruhe. Aber zwischen der Hisbollah und Israel gehen die Kämpfe weiter. Israel will mit mehr Angriffen auf Drohnenbeschuss reagieren.
Zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon spitzt sich die Lage zu. Das israelische Heimatfrontkommando verschärfte in der Nacht zu Dienstag nach verstärkten Kampfhandlungen seine Einschränkungen für das nordisraelische Grenzgebiet. Benjamin Netanjahu kündigte unterdessen in einer Videoerklärung von Montagabend mehr israelische Angriffe auf den Libanon an.