Bald ist das Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart und es stellt sich davor die Frage inwiefern Deutschland noch eine liberale Partei benötigt, fragt sich Ursula Weidenfeld.

Ursula Weidenfeld 30.12.2024 - 15:05 Uhr

In wenigen Tagen beginnt das politische Jahr 2025. Mit dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart startet ein Bundestagswahlkampf, der eine Entscheidung in der Grundsatzfrage bringen wird: Braucht das Land die FDP noch? Die Antwort zeichnet sich bereits ab. Diese FDP braucht Deutschland nicht unbedingt. Eine liberale Partei aber braucht das Land ganz sicher.