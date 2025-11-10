Todesdrohungen, Einzelhaft und Thunfisch aus der Dose: Wie Sarkozy seine Tage im Hochsicherheitsbereich verbringt und warum er trotzdem auf baldige Freiheit hoffen darf.
10.11.2025 - 05:00 Uhr
Paris - Bleibt Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis wegen der Libyen-Affäre weiter in Haft, oder kommt er bis zum Berufungsprozess im nächsten Jahr raus? Darüber entscheidet heute ein Gericht in Paris. Wie sind die Aussichten für den Ex-Präsidenten - und wie verlief seine Zeit hinter Gittern bisher?