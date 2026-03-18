Nachdem am 10. März in Lichtenwald ein Hund verstorben war, wurde vermutet, dass er einen Giftköder gefressen haben könnte. Jetzt liegen die Untersuchungsergebnisse der Polizei vor.

Frederic Feicht 18.03.2026 - 15:36 Uhr

Ein Hund ist bei einem Spaziergang am Dienstag, 10. März, in Lichtenwald gestorben, nachdem er etwas Unbekanntes gefressen hatte. In den sozialen Medien wurde sofort vor Giftködern gewarnt, kurze Zeit später war gar von einem zweiten Giftköder die Rede. Peta setzte eine Belohnung von 1000 Euro aus. Jetzt hat die Polizei ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Ein Giftköder war wohl nicht die Todesursache.