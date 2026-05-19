Lichtenwald Nach 26 Jahren: Bürgerzentrum erhält 30 000-Euro-Upgrade
Das Bürgerzentrum der Gemeinde Lichtenwald bekommt ein Upgrade. 30 000 liegen dafür auf dem Tisch. Was ist geplant?
Das Bürgerzentrum der Gemeinde Lichtenwald bekommt ein Upgrade. 30 000 liegen dafür auf dem Tisch. Was ist geplant?
Das Bürgerzentrum der Gemeinde Lichtenwald, im Jahr 2000 eröffnet, wird recht rege für Kulturveranstaltungen genutzt, Konzerte, Theaterabende, Lesungen und Ausstellungen finden statt, die Ensembles des Gesangvereins Frohsinn treffen sich dort zu ihren Proben. Die Tontechnik, für viele Veranstaltungen von hoher Bedeutung, ist jedoch nicht mehr tauglich. Der Gemeinderat hat nun eine Erneuerung etlicher Komponenten für etwa 30 000 Euro beschlossen.