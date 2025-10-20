Der Gemeinderat Lichtenwald debattiert die Gründe für die Schließung der Hausarztpraxis im Ort. Schnelle Lösungen sind unwahrscheinlich.
20.10.2025 - 17:11 Uhr
In der Gemeinde Lichtenwald gibt es derzeit keine Hausarztversorgung mehr. Ein Schorndorfer Mediziner, der im früheren Rathaus Hegenlohe einige Stunden wöchentlich Patienten behandelte, ist Anfang Oktober ausgezogen. In einer zeitweise emotional geprägten Debatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zeigte sich, dass schnelle Lösungen für das Problem nicht in Sicht sind. Doch der Blick richtet sich nach vorne, das Gremium setzt nun auf gemeinsame Anstrengungen.