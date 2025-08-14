Der Lichterzauber am 16. August im Blühenden Barock in Ludwigsburg bietet nicht nur ein Pyrospektakel. Welche Programmpunkte schon am Nachmittag einen Besuch wert sind.

Ein sommerliches Highlight wird am kommenden Samstag, 16. August, im Blühenden Barock geboten. Ab 14 Uhr heißt es wieder: Lichterzauber. Die Veranstaltung hat ihren Höhepunkt nach Einbruch der Dunkelheit, aber schon am Nachmittag zieht der Lichterzauber mit viel Programm Tausende Besucher auf das Gelände rund ums Residenzschloss Ludwigsburg.

Der Nachmittag gehört zunächst den Modellschiffen. Die Hobbyschifffahrer präsentieren ihre Wassergefährte ab 14 Uhr auf dem großen See im Südgarten. Die Miniaturschiffe sind bis 21 Uhr im Einsatz.

Im Hahn’schen Garten – direkt neben der Orangerie – werden von 16 bis 20 Uhr Lampions gebastelt. Kinder und Familien können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen leuchtenden Kunstwerke gestalten. Um 20 Uhr beginnt der große Lampionumzug, der durch den Oberen Ostgarten führt und rund um den Schüsselesee verläuft. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt der Clown und Zauberkünstler Tilo Schoppe.

Plätze rund um die Emichsburg sind schon vor Einbruch der Dunkelheit sehr begehrt. Foto: Werner Kuhnle

Ab 18 Uhr wird es musikalisch. Die ersten drei Gewinner des Internationalen Straßenmusikfestivals Ludwigsburg 2025 treten auf der Bühne im Unteren Ostgarten auf. „Fat Cheeks“, „Yuni Douglas“ und „Kemadito Sound“ spielen bis zum Festende.

Auf der Bühne am Parkcafé sorgen weitere Musiker für Unterhaltung. Dort treten „Drecksglomb“, „Loop ’n Loompa“ sowie „Papermoon SwingCombo“ auf. Insgesamt sechs Acts zeigen an diesem Abend die ganze Bandbreite der Straßenmusik und laden zum Verweilen, Lauschen und Genießen ein.

Den krönenden Abschluss bildet ab 21.30 Uhr die rund 15-minütige Lichter- und Musikshow an der Emichsburg im Unteren Ostgarten. Untermalt von Songs von „Sia“ verwandelt sich der Garten in eine Bühne für ein Spiel aus Licht, Musik und pyrotechnischen Effekten. Die Show wird von Flashart inszeniert. Sanfte Illuminationen, moderne LED-Elemente und solargestützte Lichter tauchen die Umgebung in eine stimmungsvolle Atmosphäre, teilt der Veranstalter weiter mit.