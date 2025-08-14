Der Lichterzauber am 16. August im Blühenden Barock in Ludwigsburg bietet nicht nur ein Pyrospektakel. Welche Programmpunkte schon am Nachmittag einen Besuch wert sind.
14.08.2025 - 06:00 Uhr
Ein sommerliches Highlight wird am kommenden Samstag, 16. August, im Blühenden Barock geboten. Ab 14 Uhr heißt es wieder: Lichterzauber. Die Veranstaltung hat ihren Höhepunkt nach Einbruch der Dunkelheit, aber schon am Nachmittag zieht der Lichterzauber mit viel Programm Tausende Besucher auf das Gelände rund ums Residenzschloss Ludwigsburg.