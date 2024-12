Lichtgeschichten von den Fildern Beim Winterdienst beginnt der Job um drei Uhr morgens

Wenn in Leinfelden-Echterdingen der Winter Einzug hält, steht Jürgen Kunz mitten in der Nacht auf und knipst beim Baubetrieb in der Benzstraße das Licht an. Er ist einer von vier Einsatzleitern des Winterdienstes der Stadtwerke.