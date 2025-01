In Filderstadt geht das Licht spazieren

Nach dem sogenannten Bockweg zwischen Sielmingen und Bernhausen ist nun der zweite Fuß- und Radweg im Stadtgebiet mit einer intelligenten Beleuchtung ausgestattet worden. Wie, wo und warum wird am Lichtschalter gedreht in der Stadt?

Caroline Holowiecki 08.01.2025 - 07:00 Uhr

Bald vier Jahre ist es her, da ist dem Bockweg ein Licht aufgegangen. So wird im Volksmund der etwa 400 Meter lange Fuß- und Radweg zwischen der Wolfäckerstraße beim Sielminger Sportgelände und der Aicher Straße in Bernhausen genannt. Der diagonal verlaufende Feldweg wird von vielen Kindern und Jugendlichen als Schulweg genutzt, daher hatten sowohl der Gemeinderat als auch Eltern sich lang gewünscht, dass die Strecke beleuchtet wird. Das Problem: Der Bock- oder auch Wolfäckerweg liegt im Landschaftsschutzgebiet. „Aus Naturschutzgründen dürfen wir im Außenbereich nicht beleuchten“, sagt der Tiefbauamtsleiter Klaus Pascher.