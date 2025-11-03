Filmstars, Live-Poesie, Heavy Metal, Techno und Käsegenuss: Das Scala feiert ab Mittwoch seine sechste „Lichtspielliebe“ – mit prominenten Gästen und starken Filmen.
03.11.2025 - 13:00 Uhr
Vom 5. bis 9. November lädt das Scala erneut zur „Lichtspielliebe“ ein – bereits zum sechsten Mal feiert das Kinofestival besondere Filme, prominente Gäste und ein außergewöhnliches Rahmenprogramm. Der Eröffnungsabend am Mittwoch mit Anke Engelke und ihrem neuen Film „Dann passiert das Leben“ ist bereits ausverkauft.