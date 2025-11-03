Vom 5. bis 9. November lädt das Scala erneut zur „Lichtspielliebe“ ein – bereits zum sechsten Mal feiert das Kinofestival besondere Filme, prominente Gäste und ein außergewöhnliches Rahmenprogramm. Der Eröffnungsabend am Mittwoch mit Anke Engelke und ihrem neuen Film „Dann passiert das Leben“ ist bereits ausverkauft.

Am Donnerstag, 6. November, steht alles im Zeichen der Poesie: Gezeigt wird die kolumbianische Komödie „Un Poeta“ (Ein Poet) in Originalfassung mit Untertiteln – ein Film, der laut Pressemitteilung in Cannes viele zu Tränen gerührt hat. Ergänzt wird der Abend durch Live-Poesie regionaler Autorinnen und Autoren.

Der Freitag, 7. November, gehört der Musik. In Erinnerung an die Ludwigsburger Rockfabrik läuft die Dokumentation „Kreator – Hate and Hope“ über die Band Kreator. Frontmann Mille spielte in den frühen Jahren der Band häufig in Ludwigsburg, heute füllt die Band große Arenen.

Gleich zwei Auftritte stehen für Schauspielerin Barbara Auer am Samstag, 8. November, an. Gezeigt wird Christian Petzolds preisgekröntes Drama „Die innere Sicherheit“ – dieser Gewinner des Deutschen Filmpreises mit Richy Müller feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Zudem läuft „Miroir No. 3“, der in Cannes vorgeführt wurde.

Freier Eintritt für Enkel

Nach beiden Filmen spricht Barbara Auer im Scala über die Zusammenarbeit mit Petzold. Später am Abend läuft dann der Film „Rave On“ – passend zum Thema wird im Anschluss im Saal und Foyer bis zum Morgen zu Techno-Musik gefeiert.

Am Sonntag, 9. November, startet das Programm kulinarisch: Der Film „Könige des Sommers“ stimmt auf eine Comté-Käse- und Weinverkostung sowie ein französisches Mittagessen ein. Danach erhalten Enkel freien Eintritt, wenn sie mit Oma oder Opa den Dokumentarfilm „Ice Aged“ über Ü-70-Eiskunstläufer sehen. Zum Abschluss kommt Schauspielerin Mala Emde ins Scala. Sie präsentiert den Spielfilm „Köln 75“ über die Entstehungsgeschichte des legendären Köln Concert von Keith Jarret.