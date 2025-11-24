Der Christmas Garden bringt acht Wochen Beleuchtung. Ob das Licht die Bäume in der Wilhelma beeinträchtigt? Nachfrage bei der Wilhelma, dem Veranstalter und Biologen.
24.11.2025 - 12:00 Uhr
Vor allem die Mammutbäume werden während des Christmas Garden in der Wilhelma abends von bunten Lichtern angestrahlt. Das freut viele Menschen. Manche der Bäume leiden unter Klimawandel, Pilzbefall und dem Borkenkäfer. Das treibt auch Besucher um, sie beschäftigen sich mit der Frage, ob die Bäume auch unter dem künstlichen Licht leiden.