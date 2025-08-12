Im Süden Baden-Württembergs eröffnet Lidl seine erste Non-Food-Filiale. Über den neuen Markt gab es im Örtchen Lottstetten vorab eine Kontroverse.
Lidl hat in Baden-Württemberg seinen ersten Markt, ganz ohne Lebensmittel eröffnet. Die Non-Food-Filiale, wie sich das Konzept neudeutsch nennt, steht in Lottstetten im Kreis Waldshut in der Nähe der Grenze zur Schweiz. Mit dem Markt, der anstelle des Tierfutter-Riesen Fressnapf trat, gab es vor Ort offenbar schon vor der Eröffnung einige Querelen. Darüber berichtet der SWR. Demnach war man nicht damit einverstanden, wie der Discounter, der zur Schwarz-Gruppe gehört, seine Fassade bepinselt hatte.