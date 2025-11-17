Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl, investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald. Es sei die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef der Digitalsparte Schwarz Digits.

dpa 17.11.2025 - 12:45 Uhr

