Golfer Woods macht es offiziell: Auf X zeigt er sich Arm in Arm mit der früheren Schwiegertochter von Donald Trump – und nicht nur online treten die beiden zuletzt immer öfter gemeinsam auf.

red/dpa 24.03.2025 - 10:51 Uhr

„Liebe liegt in der Luft“: Mit diesen Worten gewährt Golfstar Tiger Woods erstmals Einblicke in seine Beziehung mit Vanessa Trump, der ehemaligen Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump. In einem X-Posting schrieb Woods zudem unter zwei gemeinsame Fotos: „Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise durch das Leben.“ Auf einem der Bilder posieren Woods und Trump eng umschlungen in einer Hängematte liegend – sie mit dem Arm auf seiner Brust, er verträumt in den Himmel blickend.