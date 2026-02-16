Selten teilt Meghan intime Familienmomente. Zum Valentinstag aber hat sie nun ein Foto veröffentlicht, auf dem das Gesicht von Tochter Lilibet ein Stück weit zu erkennen ist.
16.02.2026 - 10:25 Uhr
Montecito - Herzogin Meghan hat zum Valentinstag ein Foto von Prinz Harry mit Tochter Lilibet auf Instagram geteilt, auf dem das Gesicht der Vierjährigen von der Seite zu sehen ist. Bisher gewährte Meghan nur selten derart private Einblicke ins Familienleben. Zwar veröffentlicht sie immer wieder Fotos ihrer Kinder Lilibet und Archie in den sozialen Medien, doch in der Regel sind die Gesichter der Kleinen verdeckt oder sie werden nur von hinten gezeigt.