Nur 13 Zoos in Europa halten Koalas, darunter auch der Stuttgarter Zoo. In der Wilhelma sind im vergangenen Jahr gleich zwei Koala-Babys zur Welt gekommen. Damit hat nun eine stattliche Zahl der beliebten Beuteltiere ihre Heimat in Stuttgart.

Iris Frey 17.02.2025 - 11:55 Uhr

Immer öfter kommen die kleinen Publikumslieblinge in der Terra Australis aus dem Beutel. Auf den Rücken ihrer Mütter Auburn und Scarborough erkunden die beiden Koala-Babys, die aus dem australischen Queensland stammen, die Welt. Die Beuteltiere sorgen für große Freude, auch bei Volker Grün. Er ist Leiter des Fachbereich Zoologie der Stuttgarter Wilhelma und Kurator der dortigen Terra Australis. „Die Haltung und Zucht von Koalas in europäischen Zoos ist selten und anspruchsvoll. Aktuell gibt es nur 13 Zoos in Europa, die Koalas halten“, sagt Grün. In Deutschland gibt es derzeit Nachwuchs nur in Duisburg, Dresden und der Wilhelma.