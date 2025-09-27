Die Brezel ist ein echtes Stück Heimat. Doch welche Bäckerei im Kreis backt die beste? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Favoriten.
Die Brezel ist aus dem Alltag in unserer Region nicht wegzudenken. Ob zum Frühstück, als Begleiter zum Weißbier oder einfach zwischendurch – sie gehört fest zur hiesigen Backtradition. Am liebsten noch frisch und warm aus der Bäckerei. Schon die Kleinsten bekommen das Gebäck im Kinderwagen in die Hand gedrückt. Wir Schwaben lieben einfach unsere Brezel.