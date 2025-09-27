Die Brezel ist ein echtes Stück Heimat. Doch welche Bäckerei im Kreis backt die beste? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Favoriten.

Die Brezel ist aus dem Alltag in unserer Region nicht wegzudenken. Ob zum Frühstück, als Begleiter zum Weißbier oder einfach zwischendurch – sie gehört fest zur hiesigen Backtradition. Am liebsten noch frisch und warm aus der Bäckerei. Schon die Kleinsten bekommen das Gebäck im Kinderwagen in die Hand gedrückt. Wir Schwaben lieben einfach unsere Brezel.

Im Kreis Ludwigsburg ist die Brezel durch die „Brezelgemeinde“ Erdmannhausen und das dortige Brezelmuseum besonders verankert.

Bereits seit dem Mittelalter wird das charakteristische Gebäck mit den verschlungenen Armen gebacken. Heute gibt es die Brezel in vielen Varianten: knusprig und kräftig gebacken, mit Pfefferpaste oder süß verfeinert. Doch wo findet man im Kreis Ludwigsburg die beste Brezel?

Leserumfrage: Wo schmeckt die Brezel am besten?

Genau dieser Frage möchten wir nachgehen. Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, ihre persönlichen Favoriten zu nennen. Welche Bäckerei im Kreis hat die knusprigste Kruste, wo schmeckt die Krume am besten, und wer verfeinert das Traditionsgebäck vielleicht sogar mit einer eigenen Note?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und erzählen Sie uns, wo Sie am liebsten Ihre Brezel kaufen.