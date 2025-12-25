In Vaduz und am Rheinufer im Schweizer Kanton St. Gallen werden vier Tote aus einer Familie gefunden. Die Polizei gibt erste Details bekannt – doch viele Fragen bleiben offen.

red/dpa 25.12.2025 - 11:50 Uhr

Vier Mitglieder einer Familie aus Liechtenstein sind am Heiligabend tot aufgefunden worden. Zunächst wurde am Rheinufer bei Sevelen im Schweizer Kanton St. Gallen unweit von Liechtenstein eine Leiche entdeckt. Die Polizei identifizierte einen 41-jährigen Liechtensteiner. Später wurden in der Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote gefunden. Es handele sich um Angehörige, teilte die Polizei mit.