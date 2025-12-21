Liederhalle Stuttgart Das Tatort-Duo auf den Spuren eines Geizhalses
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl haben Charles Dickens Weihnachtsgeschichte zur Musik von Libor Šíma gelesen.
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl haben Charles Dickens Weihnachtsgeschichte zur Musik von Libor Šíma gelesen.
Ein ausgestreckter Arm reckt sich auf die Bühne, hält ein Glöckchen, der zweite Arm taucht auf und schlägt es. Die Musikerinnen sind schon auf ihren Plätzen, stehen auf leuchtenden, flachen Podesten, haben sich die großen, weißen Flügel von Engeln umgeschnallt. Und zwei Herren erscheinen, mit weißem Haar, beide gekleidet in kurze, altertümliche Mäntel: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind da, am Samstagabend in der Liederhalle, um jene Weihnachtsgeschichte vorzutragen, die fast so bekannt ist wie die vom Kind in der Krippe.