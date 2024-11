Magischer Start ins Neue Jahr: Im Februar gastiert das Musical, das nach dem Meisterwerk „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry aus der Feder des Autorenteams Sasson und Sautter entstand, in der Liederhalle Stuttgart.

SWMN 22.11.2024 - 00:00 Uhr

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar.“ Vor 80 Jahren, mitten im Zweiten Weltkrieg, wurden diese Zeilen zum ersten Mal veröffentlicht. Der Autor Antoine de Saint-Exupéry schreibt „Der kleine Prinz“, ein „Kinderbuch für Erwachsene“. Der Bestseller wurde in über 110 Sprachen übersetzt und liegt bis heute mit seinen vielen Lebensweisheiten auf so manchem Nachttisch. Gerade in unseren turbulenten Zeiten ist die Botschaft des kleinen Prinzen brandaktuell.