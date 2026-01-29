Schon im vergangenen Jahr musste Konstantin Wecker einige Konzerte absagen. Dieses Jahr wollte er wieder auftreten - doch daraus wird nichts.

dpa 29.01.2026 - 16:56 Uhr

München - Liedermacher Konstantin Wecker hat seine für dieses Jahr geplante Tournee abgesagt. "Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen", teilte der 78-Jährige mit. "Ich hatte gehofft zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich."