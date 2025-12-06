Auf sechs Kilometern durch die Weinstädter Weinberge wird der Advent zur Klangreise – und Gotthilf Fischers Erbe lebendig.
Es ist wieder so weit: Der beliebte Rundwanderweg „Sanges Froh“ in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat sich festlich herausgeputzt. Seit dem ersten Adventswochenende klingen zwischen den Stadtteilen Beutelsbach und Schnait nicht mehr „Muss i denn...“ oder „Im Frühtau zu Berge“, sondern „O du fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“. 15 Tafeln entlang des sechs Kilometer langen Pfades sind mit bekannten Advents- und Weihnachtsliedern bestückt. Noch bis zum 6. Januar kommenden Jahres lädt der musikalische Spaziergang zum Innehalten, Mitsingen – oder einfach nur Lauschen ein.