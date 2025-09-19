Der Sprit am Hamburger Flughafen ist knapp. Das hat Auswirkungen auf einige Flüge. Ausgerechnet zu einem Lieblingsziel der Deutschen.
19.09.2025 - 07:13 Uhr
Hamburg - Wegen des Kerosin-Lieferengpasses am Hamburger Flughafen sind am Freitag Flüge nach Mallorca vom Flugplan genommen worden - ansonsten hoben alle Maschinen weitgehend wie geplant ab. "Es sind für heute tatsächlich nur zwei Marabu-Flüge nach Mallorca gestrichen aufgrund des Kerosin-Lieferengpasses, mehr ist uns - Stand jetzt - nicht bekannt", sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.