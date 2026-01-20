Die Verfügbarkeit von Teilen und Werkstoffen hat sich deutlich verbessert. Dabei macht sich die Lösung eines Konflikts bemerkbar. Das Ifo-Institut rät aber dennoch zur Vorsicht.
20.01.2026 - 10:23 Uhr
München - Die Versorgung der deutschen Industrie mit Material und Teilen hat sich deutlich verbessert. Zuletzt klagten nur noch 7,5 Prozent der Unternehmen über Schwierigkeiten bei der Beschaffung, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts im Dezember ergab. Das waren 3,7 Punkte weniger als im November.