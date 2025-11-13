Die Konservativen schwächen mit den Stimmen extrem-rechter Parteien das Lieferkettengesetz ab. Die linken Fraktionen reagieren empört.
Im Europaparlament schlagen die Emotionen ungewöhnlich hoch – nicht wegen der Zustimmung der Abgeordneten für weitreichende Lockerungen des umstrittenen EU-Lieferkettengesetzes. Für Empörung im linken Lager sorgt, dass die Mehrheit gezielt aus Konservativen und Rechtsaußenfraktionen zustande kam. Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion, habe sich „für den Tabubruch und den Schulterschluss mit den Rechtsextremen entschieden“, sagte Terry Reintke, die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament, am Donnerstag. Diese Abstimmung sei ein Präzedenzfall, der „die Zusammenarbeit mit Rechtsaußen zur Normalität machen“ soll. Weber weist solche Vorwürfe weit von sich. Er betonte in Brüssel den Sieg in der Sache: „Heute ist ein guter Tag für Europas Wettbewerbsfähigkeit.“