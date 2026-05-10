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  6. Landpartie am Schloss Monrepos: Neuer Besucherrekord erzielt

Lifestyle-Messe in Ludwigsburg Landpartie am Schloss Monrepos: Neuer Besucherrekord erzielt

Lifestyle-Messe in Ludwigsburg: Landpartie am Schloss Monrepos: Neuer Besucherrekord erzielt
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Oldtimer, Luxuskarossen und exklusive Lifestyle-Produkte gab es bei der zweiten Landpartie. Foto: Simon Granville

Zum zweiten Mal gastierte die viertägige Landpartie auf der Domäne Monrepos. Nicht nur die Veranstalter ziehen ein positives Fazit.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Zum regnerischen Start am Donnerstag war es noch etwas ungemütlich auf dem Gelände. Dennoch war auch die zweite Landpartie auf der Domäne Monrepos ein Anziehungspunkt. Die viertägige Lifestyle-Messe im und am Seeschloss bei Ludwigsburg lockte dieses Jahr deutlich mehr Besucher als bei ihrer Premiere an.

 

Schon am Sonntagmittag zeichnete sich die positive Entwicklung ab. 16.000 bis 18.000 Besucher werden bis zum Ende der Veranstaltung in diesem Jahr dabei gewesen sein, sagt Gregor Schober von der Veranstaltungsfirma The Weekend. „Das ist eine spürbare Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, erklärt er. Zum Ludwigsburger Auftakt des Formats kamen rund 12.500 Gäste.

Viele Aussteller aus der Region dabei

Knapp 200 Aussteller präsentierten Mode, Accessoires, Feinkost, Einrichtungsgegenstände und weitere Lifestyle-Produkte. Die regionale Verwurzelung sei den Organisatoren wichtig, sagt Schober. Dementsprechend seien viele Händler aus der Landeshauptstadt und dem Stuttgarter Umland vertreten gewesen. „Aber wir haben in diesem Jahr auch neue internationale Aussteller dabei“, erklärt Schober.

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Bei dem Format geht es allerdings nicht nur ums Einkaufen und Stöbern. Die Landpartie soll auch ein Treffpunkt und ein soziales Event sein. Ein Schwerpunkt lag daher auf der Gastronomie. Mehr als 1000 Sitzplätze standen den Besuchern diesmal zur Verfügung. Sie waren gut besetzt. „Auch unsere Gastronomen konnten daher strahlen“, meint Schober. Das breite kulinarische Angebot reichte von der Roten Wurst bis zur gehobenen Küche des Restaurants Taube Tonbach aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt).

2027 geht es weiter

Zudem wurde ein Begleitprogramm geboten. So sorgte eine Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen für musikalische Unterhaltung.

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Zwar stehen die Gespräche mit Wilhelm Herzog von Württemberg und anderen Beteiligten dazu noch aus. Gregor Schober geht jedoch davon aus, dass die Landpartie im Mai 2027 wieder auf der Domäne Monrepos gastiert. „Unser gemeinsamer Anspruch ist es, die Veranstaltung dauerhaft zu etablieren“, sagt er. Der Standort sei exzellent und ein Glücksfall für ein solches Format.

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