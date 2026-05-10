Lifestyle-Messe in Ludwigsburg Landpartie am Schloss Monrepos: Neuer Besucherrekord erzielt
Zum zweiten Mal gastierte die viertägige Landpartie auf der Domäne Monrepos. Nicht nur die Veranstalter ziehen ein positives Fazit.
Zum zweiten Mal gastierte die viertägige Landpartie auf der Domäne Monrepos. Nicht nur die Veranstalter ziehen ein positives Fazit.
Zum regnerischen Start am Donnerstag war es noch etwas ungemütlich auf dem Gelände. Dennoch war auch die zweite Landpartie auf der Domäne Monrepos ein Anziehungspunkt. Die viertägige Lifestyle-Messe im und am Seeschloss bei Ludwigsburg lockte dieses Jahr deutlich mehr Besucher als bei ihrer Premiere an.