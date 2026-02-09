Lindsey Vonn ist trotz Kreuzbandriss gestartet – und schwer gestürzt. Ein Knieexperte erklärt, wieso auch Hobbysportler mit dieser Verletzung fahren können, es aber lassen sollten.
09.02.2026 - 11:49 Uhr
Ein Kreuzbandriss gilt als langwierige Verletzung – für Spitzensportler bedeutet die bittere Diagnose manchmal sogar das Ende der Karriere. Lindsey Vonn (41) wollte bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo trotzdem olympisches Gold holen. Doch der Traum war schnell vorbei: Die Ausnahmeskifahrerin ist am Sonntag nach wenigen Sekunden gestürzt. Die Folge: eine noch schwerere Verletzung, die US-Amerikanerin hat sich eine Fraktur im linken Bein zugezogen.