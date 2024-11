Der Trend ist auch in Stuttgart angekommen: Am Freitag stehen 100 Tafeln der gehypten Dubai-Schokolade in der Lindt-Filiale an der Calwer Straße zum Verkauf. Der erste Käufer wartet seit Mitternacht vor der Tür.

Torsten Ströbele 15.11.2024 - 13:12 Uhr

Stundenlanges Anstehen für 150 Gramm Schokolade? Aktuell ist das keine Seltenheit. In Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg und nun auch am Freitag in Stuttgart ist das passiert. Leon Fähnle war der Erste, der vor der Lindt-Filiale an der Calwer Straße eintraf – um Mitternacht, also knapp zehn Stunden, bevor der Laden öffnete. Der Grund: Er wollte unbedingt eine der limitierten Tafeln der neuen Dubai-Schokolade in den Händen halten. Insgesamt gibt es nur 1000 Stück bei Lindt in Deutschland zu erwerben.